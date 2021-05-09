Серроне зазнав п'ятої поразки у шести боях UFC

Мороні переміг Ковбоя технічним нокаутом

Джерело - Чемпіон.

Американський ветеран UFC легкої і напівсередній ваговій категорії Дональд Серроне зазнав дострокової поразки від Алекса Мороні на UFC on ESPN 24.

Мороні замінив Дієго Санчеса всього за тиждень до поєдинку, але це не завадило йому вийти та здобути перемогу вже в першому раунді зустрічі.

В кінці першої п'ятихвилинки Мороні обрушив град ударів в голову і корпус Серроне, змусивши рефері зупинити це побиття, оголосивши перемогу технічним нокаутом на користь Мороні.

Відзначимо, що перед цим у ветерана була жахлива серія з 4-х поразок поспіль (Тоні Фергюсону, Джастіну Гейджу, Конору Мак-Грегору і Ентоні Петтіс), а також поєдинку, який був визнаний таким (з Ніко Прайсом).