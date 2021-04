Непереможений український боєць Bellator Ярослав Амосов (25-0) після перемоги над Логаном Сторлі (11-1) на Bellator 252 буде битися за титул промоушена.

Про це повідомив інсайдер Кевін Іоле.

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Даглас Ліма в наступному бою зустрінеться з Амосовим. Бій очолить турнір Bellator 260, який відбудеться 11 червня в Анкасвіллі (Коннектикут, США).

