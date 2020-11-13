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Амосов здобув перемогу на Bellator 252

Сьогодні 10:33 276 0
25 перемога українця у Bellator
Амосов здобув перемогу на Bellator 252
#Амосов, #Bellator

Джерело - Чемпіон.

У  Анкасвіллі (штат Коннектикут) на Mohegan Sun Arena відбувся турнір Bellator 252.

У співголовному бою непереможений українець Ярослав Амосов (25–0) розділеним рішенням суддів (28–29, 29–28, 29–28) здобув перемогу над американцем Логаном Сторлі (11–1),

У перших двох раундах ініціатива була повністю за Амосовим, але в третьому раунді Сторлі був дуже близький до перемоги. Американець взяв суперника на задушливий і суддя вже готовий був зупинити бій, але Ярослав зумів впоратися із захопленням.

Раніше, Амосов здобув ефекту перемогу на Bellator 244.

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