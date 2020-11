У Анкасвіллі (штат Коннектикут) на Mohegan Sun Arena відбувся турнір Bellator 252.

У співголовному бою непереможений українець Ярослав Амосов (25–0) розділеним рішенням суддів (28–29, 29–28, 29–28) здобув перемогу над американцем Логаном Сторлі (11–1),

У перших двох раундах ініціатива була повністю за Амосовим, але в третьому раунді Сторлі був дуже близький до перемоги. Американець взяв суперника на задушливий і суддя вже готовий був зупинити бій, але Ярослав зумів впоратися із захопленням.

Yaroslav Amosov and Logan Storley take to the canvas in the 2️⃣nd round.



