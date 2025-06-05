Півфіналіст Кубку України продовжив контракти з двома гравцями
Данило Канєвцев
ФК Буковина
Буковина оголосила про продовження контрактів із воротарем Данилом Канєвцевим та захисником Микитою Безуглим.
Про це повідомила пресслужба клубу Першої ліги України.
Нові угоди з гравцями розраховані до 30 червня 2026 року.
В сезоні 2024/25 Канєвцев зіграв за Буковину 23 поєдинки, 8 з яких відстояв на "нуль". В активі Безуглого 17 матчів, за які він встиг забити 4 голи.
Водночас клуб припинив співпрацю із захисниками Ігорем Солдатом та Максимом Лопиренком.
Буковина фінішувала на 7-й позиції у Чемпіонській групі Першої ліги. Також чернівецький клуб пробився в 1/2 фіналу Кубку України, де програв київському Динамо.