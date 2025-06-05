Півфіналіст Кубку України продовжив контракти з двома гравцями

Буковина оголосила про продовження контрактів із воротарем Данилом Канєвцевим та захисником Микитою Безуглим.

Про це повідомила пресслужба клубу Першої ліги України.

Нові угоди з гравцями розраховані до 30 червня 2026 року.

В сезоні 2024/25 Канєвцев зіграв за Буковину 23 поєдинки, 8 з яких відстояв на "нуль". В активі Безуглого 17 матчів, за які він встиг забити 4 голи.

Водночас клуб припинив співпрацю із захисниками Ігорем Солдатом та Максимом Лопиренком.

Буковина фінішувала на 7-й позиції у Чемпіонській групі Першої ліги. Також чернівецький клуб пробився в 1/2 фіналу Кубку України, де програв київському Динамо.