Контрабандист-невдаха: ексгравець Арсенала був засуджений до позбавлення волі

Колишній хавбек Арсенала Джей Еммануель-Томас був засуджений до чотирьох років ув'язнення за участь у спробі контрабанди 60 кілограмів канабісу до Великої Британії.

Про це повідомляє The Athletic.

34-річний англыэць відсидить один рік і сім місяців, вже провівши дев'ять місяців у попередньому ув'язненні. Після цього вын буде звільнений під умовно-дострокове звільнення. Максимальне покарання за ввезення канабісу у Великій Британії становить 14 років ув'язнення.

Під час винесення вироку в четвер, 5 червня, у Королівському суді Челмсфорда Еммануель-Томас сидів за заскленою лавою підсудних у сірому піджаку в оточенні двох офіцерів служби безпеки.

Прокурор Девід Йоссе заявив суду, що Еммануель-Томас очікував виплати у розмірі 5 000 фунтів за свою участь у ввезенні канабісу в країну.

Нагадаємо, що в травні Еммануель-Томас визнав себе винним в участі у змові з метою контрабанди канабісу на суму близько 600 000 фунтів.

Джей Еммануель-Томас – вихованець молодіжного складу Арсенала. Хавбек був капітаном команди, яка виграла Молодіжний кубок Англії у 2009 році.

Після одного матчу за першу команду в АПЛ він продовжив грати за низку клубів, включаючи Іпсвіч Таун та Брістоль Сіті. Далі в його кар'єрі були Шотландія, Таїланд та Індія. Футболіст також виступав за збірну Англії на молодіжному рівні.