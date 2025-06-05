Невихід в Фінал НБА завжди буде провалом, – екстренер Нікс не хоче повертатися в Нью-Йорк

Головний тренер команди Університету Сент-Джон в NCAA Рік Пітіно не має ніякого бажання знову працювати на чолі Нью-Йорк Нікс.

Про це повідомляє ESPN.

З 1983 по 1985 роки Пітіно працював асистентом тренера в Нью-Йорку, а з 1987 по 1989 роки він самостійно очолював команду. За цей час Нікс під керівництвом 72-річного фахівця виграли 90 матчів зі 164 та дійшли до півфіналу Східної конференції в 1989 році.

Незважаючи на певну спільну історію, Пітіно не висловив бажання замінити Тома Тібодо.

"Ні в якому разі. Я думаю, хто б не прийшов, якщо він не потрапить до Фіналу, це буде вважатися невдалим сезоном. Тож, хто б не прийшов, на нього чиниться великий тиск, щоб вивести команду на новий рівень, тому що саме тому вони роблять це в своїх думках", – сказав Пітіно.

Нагадаємо, що Нью-Йорк Нікс звільнили Тома Тібодо з посади головного тренера після того, як він не зміг вивести команду до Фіналу НБА. Нікс не виходили у фінал НБА з 1999 року і не вигравали чемпіонат з 1973 року.

Раніше стало відомо, що НБА визначилася з новим форматом проведення Матчу всіх зірок.