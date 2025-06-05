Я завжди думав про це, – Гвардіола мріє про роботу на рівні збірних

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола знову зізнався, що він хотів би спробувати свої сили на чолі якоїсь збірної.

Слова 54-річного іспанця наводить Reuters.

За свою 18-річну тренерську кар'єру Гвардіола жодного разу не працював на рівні національних команд. Проте він хотів би це виправити.

"Я б хотів потрапити на чемпіонат світу, на Євро, на Копа Америка. Я завжди про це думав. Але це залежить від багатьох-багатьох речей. Якщо це станеться, все буде добре. Якщо цього не станеться, все теж буде більш ніж добре", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола має чинний контракт з Манчестер Сіті, який розрахований до літа 2026 року. Сторони продовжили угоду минулого листопада.

Раніше стало відомо, що до тренерського штабу Гвардіоли приєднається колишній багаторічний асистент Юргена Клоппа.