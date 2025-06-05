Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

В Динамо спростувати інформацію про інтерес до бразильського вінгера Атлетико Мінейро

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 20:10
В Динамо спростувати інформацію про інтерес до бразильського вінгера Атлетико Мінейро
Бруніньйо
ФК Карпати

Півзахисник Атлетико Мінейро Бруніньйо, який на правах оренди виступає за Карпати, ніколи не входив у інтереси Динамо.

Про це у коментарі Тribuna.com повідомив директор медіадепартаменту київського клубу Андрій Шахов.

"Динамо не те щоб не цікавиться Бруніньйо, його просто немає у шортлисті потенційного підсилення. Чутки про нього, повʼязані з нашим клубом, – неправда", – сказав Шахов.

Раніше повідомлялося, що Карпати активують опцію викупу бразильського півзахисника Бруніньйо в Атлетико Мінейро. ЗМІ повідомляли, що "леви" зважилися на такий крок, зокрема, і через наявність інтересу до 25-річного гравця з боку київського Динамо.

Нагадаємо, Карпати орендували Бруніньйо у вересні 2024 року. У сезоні-2024/25 він провів 25 матчів за львів'ян у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі.

Динамо Київ Карпати Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

Карпати активують опцію викупу бразильського вінгера, яким також цікавилось Динамо
Визначилися претенденти на звання найкращого тренера та гравця травня в УПЛ
Карпати проведуть літні збори в Австрії, де запланували 7 спарингів
Повз єврокубки: огляд матчу 30-го туру УПЛ Карпати – Зоря
Непереможне Динамо, менеджерське самогубство Шахтаря та історичний рекорд Інгульця. Підсумки сезону УПЛ

Останні новини