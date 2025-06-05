В Динамо спростувати інформацію про інтерес до бразильського вінгера Атлетико Мінейро

Півзахисник Атлетико Мінейро Бруніньйо, який на правах оренди виступає за Карпати, ніколи не входив у інтереси Динамо.

Про це у коментарі Тribuna.com повідомив директор медіадепартаменту київського клубу Андрій Шахов.

"Динамо не те щоб не цікавиться Бруніньйо, його просто немає у шортлисті потенційного підсилення. Чутки про нього, повʼязані з нашим клубом, – неправда", – сказав Шахов.

Раніше повідомлялося, що Карпати активують опцію викупу бразильського півзахисника Бруніньйо в Атлетико Мінейро. ЗМІ повідомляли, що "леви" зважилися на такий крок, зокрема, і через наявність інтересу до 25-річного гравця з боку київського Динамо.

Нагадаємо, Карпати орендували Бруніньйо у вересні 2024 року. У сезоні-2024/25 він провів 25 матчів за львів'ян у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі.