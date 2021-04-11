Українці завоювали 10 золотих, 3 срібних та 4 бронзових медалі

Джерело - Чемпіон.

Тріумфально для України завершився чемпіонат Європи 2021 з важкої атлетики, який проходив з 3 до 11 квітня в Москві.

Збірна України завершила турнір на першій позиції і в медальному заліку за великими медалями (4 золота, 1 срібло, 1 бронза), і в заліку з урахуванням малих медалей у вправах – ривку та поштовху (10 золотих, 3 срібних, 4 бронзових нагороди).

Золоті нагороди ЧЄ-2021 у Москві завоювали Каміла Конотоп, Ірина Деха, Аліна Марущак і Дмитро Чумак.

В останній день змагань Анастасія Лисенко стала віцечемпіонкою Європи у ваговій категорії понад 87 кг. Раніше Дмитро Вороновський отримав бронзову медаль.

Медальний залік ЧЄ-2021 з важкої атлетики

Враховуючи тільки великі медалі у заліку двоборства

Враховуючи малі медалі у вправах – ривку та поштовху