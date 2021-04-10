Чумак виграв золото чемпіонату Європи у Москві

За сумою двоборства українець підняв 407 кг

Джерело - Чемпіон.

Український важкоатлет Дмитро Чумак виграв "золото" чемпіонату Європи у ваговій категорії до 109 кілограмів.

Українець завоював "золото" в поштовху та в сумі двоборства.

Чемпіонат Європи

Москва, Росія

Чоловіки, Вага до 109 кг

10 квітня

1. Дмитро Чумак (Україна) - 407 кг (181 + 226)

2. Хрісто Хрістов (Болгарія) - 406 кг (186 + 220)

3. Тімур Нанієв (Росія) - 401 кг (184 + 217)

Раніше, Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві.

Також, Конотоп завоювала золото Чемпіонату Європи з важкої атлетики.