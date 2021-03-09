Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижної акробати

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з лижної акробатики назвала склад спортсменів, які виступлять на чемпіонаті світу в Казахстані.
Про це повідомляє НОК України.
В Алмати виступлять семеро українських лижників: чотири у чоловічій команді, три у жіночій. До складу чоловічої збірної України потрапив віцечемпіон світу та олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.
Склад збірної України на чемпіонат світу з лижної акробатики:
Чоловіки: Олександр Абраменко, Микола Пуздерко, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський.
Жінки: Ольга Полюк, Надія Мохнацька, Анастасія Новосад
Нагадаємо, українці взяли три медалі на Кубку Європи з фристайлу.