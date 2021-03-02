Українці взяли три медалі на Кубку Європи з фристайлу

10 березня українці будуть змагатись на чемпіонаті світу

Збірна України з лижної акробатики основним складом виступила на Кубку Європи у швейцарському Айроло.

У чоловічих змаганнях олімпійський чемпіон Олександр Абраменко виграв "срібло", випередивши своїх партнерів по команді Максима Кузнєцова (бронза), Олександра Окіпнюка (4-е місце), Володимира Кушніра (5-е) та Миколу Пуздерка (6-е). У фіналі виступав лише один не українець - швейцарець Ное Рот, який і здобув "золото".

У жіночих змаганнях "бронзу" здобула Анастасія Новосад. Ще дві українки - Ольга Полюк та Ангеліна Бригіна - фінішували 5-6 у фіналі. Перемогу серед жінок здобула австралійка Даніелле Скотт.

Відзначимо, що 10 березня у Казахстані стартує чемпіонат світу з лижної акробатики.

Раніше, Абраменко став четвертим на етапі Кубка світу.