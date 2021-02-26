Українець показав результат у 53 очки.

Олімпійський чемпіон зі стендової стрільби Микола Мільчев став переможцем етапу Кубку світу зі стендової стрільби, який проходить в єгипетському Каїрі.

Про це повідомляє Суспільне.

Олімпійському чемпіону Сіднея вдалося вийти до фіналу змагань. Там він зміг набрати 53 очки та випередити представника Данії Йеспера Хансена на одне очко.

Перемога на етапі Кубка світу в Каїрі стала для Мільчева третьою в кар'єрі. Уперше він переміг саме в Єгипті ще в 2009 році, після чого український стрілок здобував "золото" в Нікосії в 2016 році.

Кубок світу

Каїр, Єгипет

Стендова стрільба

26 лютого

1. Микола Мільчев (Україна) - 53

2. Йеспер Хансен (Данія) - 52

3. Рашид Хамад (Катар) - 41

4. Томас Нідрле (Чехія) - 35

5. Азмі Мехелба (Єгипет) - 25

6. Георгіос Ахіллеос (Кіпр) - 15