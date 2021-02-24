Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижних видів спорту

Україну на змаганнях у Німеччині представлятимуть 18 спортсменів.

Джерело - Чемпіон.

З 25 лютого по 7 березня німецький Оберстдорф прийматиме чемпіонат світу з лижних видів спорту.

Про це повдіомляє НОК України.

Україна виступить у такому складі:

Лижні перегони:

Чоловіки: Дмитро Другун, Руслан Перехода, Олег Йолтуховський, Олександр Лісогор.

Жінки: Марина Анцибор, Валентина Камінська, Юлія Кроль, Вікторія Олех.

Стрибки з трампліна:

Чоловіки: Віталій Калініченко, Антон Корчук, Євген Марусяк, Андрій Васкул.

Жінки: Тетяна Пилипчук.

Лижне двоборство:

Чоловіки: Віктор Пасічник, Віталій Гребенюк, Дмитро Мазурчук, Андрій Пилипчук, Олександр Шумбарець.