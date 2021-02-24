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Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижних видів спорту

Сьогодні 18:57 1473 0
Україну на змаганнях у Німеччині представлятимуть 18 спортсменів.
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижних видів спорту
#Україна

Джерело - Чемпіон.

З 25 лютого по 7 березня німецький Оберстдорф прийматиме чемпіонат світу з лижних видів спорту.

Про це повдіомляє НОК України.

Україна виступить у такому складі: 

Лижні перегони:

Чоловіки:  Дмитро Другун, Руслан Перехода, Олег Йолтуховський, Олександр Лісогор.
Жінки: Марина Анцибор, Валентина Камінська, Юлія Кроль, Вікторія Олех.

Стрибки з трампліна:

Чоловіки:  Віталій Калініченко, Антон Корчук, Євген Марусяк, Андрій Васкул.
Жінки: Тетяна Пилипчук. 

Лижне двоборство:

Чоловіки:  Віктор Пасічник, Віталій Гребенюк, Дмитро Мазурчук, Андрій Пилипчук, Олександр Шумбарець.
 
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