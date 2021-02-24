Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижних видів спорту

Джерело - Чемпіон.
З 25 лютого по 7 березня німецький Оберстдорф прийматиме чемпіонат світу з лижних видів спорту.
Про це повдіомляє НОК України.
Україна виступить у такому складі:
Лижні перегони:
Чоловіки: Дмитро Другун, Руслан Перехода, Олег Йолтуховський, Олександр Лісогор.
Жінки: Марина Анцибор, Валентина Камінська, Юлія Кроль, Вікторія Олех.
Стрибки з трампліна:
Чоловіки: Віталій Калініченко, Антон Корчук, Євген Марусяк, Андрій Васкул.
Жінки: Тетяна Пилипчук.
Лижне двоборство:
Чоловіки: Віктор Пасічник, Віталій Гребенюк, Дмитро Мазурчук, Андрій Пилипчук, Олександр Шумбарець.
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