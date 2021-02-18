Збірній Росії не дозволили використовувати Катюшу замість гімну

У Міжнародній федерації лижних видів спорту не дослухались до прохання росіян

Збірній Росії не дозволили використовувати пісню Катюша замість національного гімну на чемпіонаті світу з лижних видів спорту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Міжнародній федерації лижних видів спорту (FIS) заявили, що пісня Катюша не виконуватиметься на честь перемоги російських лижників на чемпіонаті світу в німецькому Оберстдорфі.

"На честь всіх російських переможців чемпіонату світу буде виконуватися повна версія гімну FIS", - розповіли в організації.

ЧС з лижних видів спорту відбуватиметься з 24 лютого до 7 березня.