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Переможець Супербоулу погодив рекордний контракт з одним із лідерів

Руслан Травкін — 5 березня 2025, 09:17
Переможець Супербоулу погодив рекордний контракт з одним із лідерів
Cакуон Барклі
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Переможець Супербоулу LIX Філадельфія Іглз домовилася про продовження контракту з ранін-беком Сауоном Барклі.

Про це повідомила пресслужба Іглз без деталей. Інсайдери Ян Рапопорт та Том Пелісеро пишуть, що угода розрахована на два роки, за які 28-річний гравець отримає 41,2 млн доларів – 36 млн гарантовані.

Варто зазначити, що цей контракт зробив його першим ранін-беком в історії Національної футбольної ліги, який отримає за сезон більше 20 млн доларів.

"Сповнений емоцій! Вдячний організації Іглз, вдячний моїй команді, вдячний за чудових уболівальників у Філадельфії. Летіть, орли, летіть"", написав футболіст у соцмережі "Х".

Минулий сезон Сакуон провів на високому рівні, пробігши більше 2000 ярдів. Також він втретє обрався на Pro Bowl (аналог Матчу зірок) і був визнаний найкращим гравцем нападу за підсумками регулярного чемпіонату.

Барклі НФЛ Американський футбол Філадельфія Іглз

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