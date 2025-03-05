Клуб вмирає: вболівальники Манчестер Юнайтед готують акцію протесту

Вболівальники Манчестер Юнайтед готують чергову акцію протесту проти сім'ї Глейзерів, яка є співвласником клубу.

Про це повідомляє ESPN.

Фанатське угрупування "The 1958" закликає усіх приходити на матч АПЛ проти Арсенала, який відбудеться 9 березня, у чорних футболках на честь повільної смерті клубу.

"МЮ повільно помирає у нас на очах, як на полі, так і поза його межами. Причина цьому полягає в абсолютно неправильній моделі управління клубом", – заявив представник спільноти.

Зазначимо, що у лютому 2024 року сер Джим Реткліфф завершив придбання 27.75 акцій клубу, ставши найбільшим міноритарним власником "дияволів".

З того часу клуб підвищив ціни на квитки для усіх вікових категорій та провів дві кампанії щодо скорочення штату працівників.

Окрім цього, компанія британського бізнесмена продовжує згортання більшості спортивних проєктів, відмовившись від чинної спонсорської угоди з регбійною асоціацією Нової Зеландії. До того ж INEOS розпочала переговори із Тоттенгемом щодо припинення рекламного контракту.

Попри це, головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що головна його ціль на чолі команди – виграти АПЛ.