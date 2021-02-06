Super Bowl LV: 40 головних фактів

Джерело - Чемпіон.

55-й Супербоул на стадіоні Раймонда Джеймса в Тампі відбудеться вже в ніч на понеділок, 8 лютого. Канзас Сіті Чіфс і Тампа Бей Бакканірс зайшли так далеко, і тепер вирішать, хто стане чемпіоном НФЛ 2020 року.

Саме час дізнатися 40 головних фактів перед 55-м Супербоулом.

1. Гра проводитиметься між командами Канзас Сіті Чіфс і Тампа Бей Бакканірс. Це перший раз, коли ці дві команди зустрінуться у фіналі.

2. Канзас прагне стати восьмою командою в історії НФЛ, яка зможе виграти два фінали поспіль. Вони обіграли Сан-Франциско в Суперкубку LIV і завоювали свій другий трофей Ломбарді.

3. Тампа проведе свій другий матч за Супербоул в історії. Вперше вони перемогли у 2002 році, розгромивши Окленд Рейдерс 48:21 в Суперкубку XXXVII.

4. Це буде четвертий матч за Суперкубок для Канзасу. Перш ніж виграти у 2019 році, вони програли Грін Бей Пекерс у 1966 році, а потім виграли свій перший титул, розгромивши Міннесота Вікінгс з рахунком 23:7 у Суперкубку IV.

5. Квотербек Тампи Том Бреді зіграє свій 10-й матч за Супербоул, що є рекордом НФЛ. Це буде його перший турнір не за Нью-Інгланд, де він провів перші 20 сезонів своєї кар'єри з Петріотс.

6. Бреді, у якого вже є рекордні для НФЛ шість титулів, може стати першим гравцем, який коли-небудь виграв сім чемпіонатів НФЛ. Троє інших - лайнмени Фаззі Терстон і Форрест Грегг і захисник Херб Аддерлі - виграли в сумі шість чемпіонатів НФЛ або Супербоула за свою кар'єру. Якщо ми підраховуємо перемоги в чемпіонатах Всеамериканської футбольної конференції, Бреді може зрівнятися з Отто Гремом за найбільшою кількістю титулів.

7. Квотербек з Канзас-Сіті Патрік Махоумс, який став найкращим гравцем Супербоула 2019, прагне стати наймолодшим QB в історії НФЛ, який виграв кілька суперкубків. Він переміг у 2019 році в 24 роки і сподівається зробити це знову в 25 років.

8. Тампа - перша команда в історії НФЛ, яка зіграла Суперкубок на власному стадіоні. Стадіон Раймонда Джеймса, їх будинок з 1998 року, раніше приймав два Суперкубка, у 2000 і 2008 роках.

9. Це буде 17-й Супербоул, що проводиться у Флориді. Місто Тампа прийматиме п'ятий матч у цьому році.

10. Суперкубок LV планується розпочати о 1:00 за київським часом. Трансляцію фіналу НФЛ в Україні можна буде дивитися в ефірі телеканалу Viasat Sport

11. Чіфс - є невеликими фаворитами в протистоянні на думку букмекерів.

12. Канзас-Сіті потрапив у Суперкубок, вигравши рекордні для ліги 14 ігор в регулярному сезоні, а потім обігравши Браунс і Біллс у плей-оф.

13. Тампа вийшла у фінал, зігравши 11-5 в регулярному сезоні - їх найкращий результат з 2005 року - і перемігши Вашингтон, Сейнтс і Пекерс в плей-оф.

14. Енді Рід і Брюс Аріанс двічі зустрічалися в якості тренерів. На даний момент рахунок 1:1.

15. Це буде перший виступ Аріанса в Суперкубку в якості головного тренера.

16. Рід проведе свій п'ятий матч за Суперкубок і третій в якості головного тренера. Він виграв з Пекерс в 1996 році в якості асистента атакуючої лінії і тренера по тайм-енду, потім з'явився у заявці Грін Бей у 1997 році в якості тренера квотербеків і помічника головного тренера. Він програв Патріотам у якості головного тренера Іглз в 2004 році, а потім здобув свою першу перемогу в якості головного тренера в команді Чіфс у 2019 році.

17. QB обох команд увійшли в п'ятірку найкращих в лізі по тачдаунам. Бреді має 40 TD (другий), в той час як Махоумс здобув 38 TD (четвертий).

18. І Бреді, і Махоумс потрапили в трійку лідерів за кількістю пасінг ярдс за гру, при цьому Бреді в середньому набирав 289,6 ядра, а Махоумс - 316, кращий результат в НФЛ.

19. Обидва QB також мають вражаючі рекорди у чемпіонаті. Бреді зіграв в 14 різних титульних іграх AFC або NFC, вигравши 10 з них. Махоумс, тим часом, брав участь у трьох матчах поспіль, вигравши свої останні два.

20. Сильна сторона для обох команд, як ви вже здогадалися, - це кидання м'яча. Рід довгий час був одним з найточніших тренерів в НФЛ, і Аріанс має настільки ж міцну репутацію прихильника повітряних атак.

21. Тампа схильна більше розводити м'яч.

22. Скотті Міллер може бути одним з недооцінених X-факторів в Суперкубку.

23. Захист не є спеціальністю команд. І Тампа, і Канзас були уразливі цього року.

24. Це буде п'ятий виступ Бреді в Суперкубку за сім років.

25. Матч Бреді з Махоумсом - це перший раз, коли два попередніх переможця Суперкубка зустрінуться в наступному. Бреді переміг в 2018 році, коли Патріоти обіграли Реймс. Махоумс та Канзас перемогли в 2019 році.

26. І Бреді, і Махоумс боротимуться за ще одного MVP Суперкубка. Махоумс виграв нагороду під час своєї першої перемоги в Суперкубку в 2019 році, в той час як Бреді претендував на нагороду чотири рази в 2001, 2003, 2014 і 2016 роках.

27. Super Bowl LV стане першою титульної грою, в якій братиме участь тільки одна команда, яка вийшла в плей-офф з пропуском першого раунду з 2013 року. В останніх семи Суперкубках обидва претенденти зайняли перше місце в своїй конференції.

28. На відміну від Канзаса, Тампа останнім часом були далеко не постійними учасникми плей-оф.

28. Бреді всесвітньо відомий своєю 20-річною кар'єрою в Патріотс, з якою він виграв шість титулів і закріпив своє ім'я в Залі слави.

29. Після 53 років Суперкубка, в якому брала участь тільки одна команда з червоним кольором форми в якості основного, Суперкубок LV став другим чемпіонатом поспіль, в якому обидві команди в основному носять червоне.

30. 68-річний Аріанс вже наполягав, що не піде у відставку, незалежно від того, чим закінчиться Суперкубок.

31. Стів Спаньоло, координатор оборони Канзасу, має легендарну історію боротьби проти Тома Бреді. У 2007 році, в якості координатора Нью-Йорк Джайентс, він допоміг задушити Бреді і Патріотів на незабутньому виступі Супербоула, яке звело нанівець ідеальний сезон для Нью-Інгленд.

32. Востаннє Тампа і Канзас зустрічалися на 12-му тижні цього сезону, 29 листопада. Чіфс швидко взяли верх, вирвавши лідерство 17:0. Тампа змогла нав'язати боротьбу і скоротити перевагу, але в кінцевому підсумку Енді Рід і компанія здобули перемогу 27:24.

33. Обмежена кількість місць на тлі COVID-19 може підняти ціни на квитки до рекордних показників. CBS вже повідомила, що її рекламний інвентар для великої гри практично розпроданий.

34. НФЛ дозволить прийняти на стадіоні 22 000 уболівальників, включаючи 7 500 медичних працівників, вакцинованих від COVID-19 (всі вони отримають безкоштовні квитки від ліги). Це приблизно третина місткості стадіону Раймонд Джеймс.

35. Карл Чефферс буде судити гру з Сарою Томас, яка стане першою жінкою, яка буде судити Суперкубок.

36. Триразовий володар премії Греммі виконавець The Weeknd, головна особа сучасної поп- і R&B музики, очолить шоу Super Bowl LV в перервах.

37. R&B виконавець Джазмін Салліван приєднається до кантрі-співака Еріка Черчу, щоб виконати дует державного гімну перед початком виступу.

38. На спеціальному підкиданні монети перед грою буде присутня поетеса Аманда Горман, яка читала свої твори на інавгурації президента; педагог Трімейн Девіс, медсестра-менеджер Сьюзі Дорнер і ветеран морської піхоти Джеймс Мартін.

39. Джим Нантц, Тоні Ромо, Трейсі Вулфсон і Джей Філі братимуть участь в передачі CBS.

40. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

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