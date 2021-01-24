Чендлер знищив Хукера на UFC 257 і кинув виклик Мак-Грегору та Нурмагомедову

Джерело - Чемпіон.

Американець Майкл Чендлер-мол з феноменальної перемоги над австралійцем Деном Хукером дебютував в промоушені UFC. Бій відбувся в рамках UFC 257 перед головною подією вечора - Мак-Грегор - Пуар'є.

THE NEW KID ON THE BLOCK HAS DONE IT. #UFC257 pic.twitter.com/UsjTY0qQ74 — UFC (@ufc) January 24, 2021

Чендлер у 1 раунді фантастичним ударом лівою спіймав суперника, а потім забив того ударами правою. Раніше американець виступав у Bellator MMA (2010 - 2020) і тричі володів титулом чемпіона в легкій вазі.

Одразу після бою Чендлер кинув виклик Конору Мак-Грегору та Хабібу Нурмагомедову.