 Борець Грицай відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу | Боротьба | Champion.com.ua
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Борець Грицай відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу

Вчора 23:13 706 1
Богдан Грицай прокоментував своє звільнення
Борець Грицай відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу
#Грицай

Джерело - Чемпіон.

Борець вільного стилю Богдан Грицай в олімпійського коледжу імені Івана Піддубного виконував свої обов'язки якісно та з повною віддачею.

Про це розповів сам спортсмен.

Грицай відзначив, що тільки з початку 2019 року вихованці його відділення завоювали титули на міжнародних і національних турнірах.

"Один чемпіон Європи; один бронзовий призер чемпіонату світу; дев'ять чемпіонів України; чотири срібні призери чемпіонату України; п'ять бронзових призерів чемпіонату України", – перерахував усі досягнення Грицай.

Раніше повідомлялося, що українського борця Грицая вигнали з Олімпійського коледжу.

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