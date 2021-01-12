Борець Грицай відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу

Богдан Грицай прокоментував своє звільнення

Джерело - Чемпіон.

Борець вільного стилю Богдан Грицай в олімпійського коледжу імені Івана Піддубного виконував свої обов'язки якісно та з повною віддачею.

Про це розповів сам спортсмен.

Грицай відзначив, що тільки з початку 2019 року вихованці його відділення завоювали титули на міжнародних і національних турнірах.

"Один чемпіон Європи; один бронзовий призер чемпіонату світу; дев'ять чемпіонів України; чотири срібні призери чемпіонату України; п'ять бронзових призерів чемпіонату України", – перерахував усі досягнення Грицай.

Раніше повідомлялося, що українського борця Грицая вигнали з Олімпійського коледжу.