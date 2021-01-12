Українських борців вільного стилю Богдана Грицая та Дмитра Несвятипаску звільнили з посад викладачів олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві.

Про це розповів сам борець.

Важливо: Грицай висунув звинувачення міністру спорту

"Мене та Богдана Грицая незаконно звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили по сфабрикованим актам. Ось до чого призводить коли до влади приходять шахраї, плагіатори та відверті українофоби накшталт Сергія Шкарлета. Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт та освіту. На жаль, реванш таки відбувся", - розповів Несвятипаска.