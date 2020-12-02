Мік Шумахер підписав контракт з командою Формули-1

Джерело - Чемпіон.
У сезоні-2021 одним з двох основних пілотів команди Хаас буде син легендарного Міхаеля Шумахера Мік.
Про це повідомляє пресслужба формули-1.
Договір з 21-річним гонщиком підписаний на кілька років, але точні терміни не вказані. Шумахер є учасником Академії Феррарі.
BREAKING: Mick Schumacher to race in F1 in 2021!— Formula 1 (@F1) December 2, 2020
The 21-year-old signs with @HaasF1Team #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/KfBCB8zK1T
У нинішньому сезоні Мік бореться за чемпіонство у Формулі-2 і може оформити титул в кінці тижня під час фінального гран-прі. Напарником Шумахера буде Микита Мазепін.
Раніше очікувалося, що Феррарі відправить Міка в Альфа Ромео, але в підсумку для дебютного сезону Ф-1 обрали Хаас.
Нагадаємо, Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну.