Мік Шумахер підписав контракт з командою Формули-1

Молодий пілот перейшов в команду Хаас

Джерело - Чемпіон.

У сезоні-2021 одним з двох основних пілотів команди Хаас буде син легендарного Міхаеля Шумахера Мік.

Про це повідомляє пресслужба формули-1.

Договір з 21-річним гонщиком підписаний на кілька років, але точні терміни не вказані. Шумахер є учасником Академії Феррарі.

У нинішньому сезоні Мік бореться за чемпіонство у Формулі-2 і може оформити титул в кінці тижня під час фінального гран-прі. Напарником Шумахера буде Микита Мазепін.

Раніше очікувалося, що Феррарі відправить Міка в Альфа Ромео, але в підсумку для дебютного сезону Ф-1 обрали Хаас.

Нагадаємо, Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну.