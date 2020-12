Мік Шумахер підписав контракт з командою Формули-1

У сезоні-2021 одним з двох основних пілотів команди Хаас буде син легендарного Міхаеля Шумахера Мік.

Про це повідомляє пресслужба формули-1.

Договір з 21-річним гонщиком підписаний на кілька років, але точні терміни не вказані. Шумахер є учасником Академії Феррарі.

BREAKING: Mick Schumacher to race in F1 in 2021!



The 21-year-old signs with @HaasF1Team #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/KfBCB8zK1T