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Попереду лише "вождь": Леброн вийшов на друге місце за проведеними матчами в НБА

Руслан Травкін — 10 квітня 2025, 04:14
Попереду лише вождь: Леброн вийшов на друге місце за проведеними матчами в НБА
Леброн Джеймс
x.com/Lakers

Леброн Джеймс вийшов на паркет проти Далласа. Для зіркового форварда це вже 1 561 поєдинок за кар'єру в межах Національної баскетбольної асоціації. За цим показником він піднявся на друге місце в історії.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Леброн обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара. Головним лідером є Роберт Періш. "Вождь" з'являвся на паркеті 1 611 разів у матчах НБА.

Джеймс дебютував у НБА в сезоні-2003/04. Форвард грав за Клівленд, Маямі, знову Клівленд, а влітку 2018 року вільним агентом приєднався до Лейкерс.

Періш виступав за команди асоціації з 1976 до 1997 року. Центровий захищав кольори Голден Стейт, Бостона, Шарлотт та Чикаго. За кар'єру 9 разів обирався на Матч зірок і здобув чотири чемпіонства.

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Нагадаємо, український баскетболіст Максим Шульга взяв участь у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I.

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Леброн Джеймс

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