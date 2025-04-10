Попереду лише "вождь": Леброн вийшов на друге місце за проведеними матчами в НБА

Леброн Джеймс вийшов на паркет проти Далласа. Для зіркового форварда це вже 1 561 поєдинок за кар'єру в межах Національної баскетбольної асоціації. За цим показником він піднявся на друге місце в історії.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 2nd on the all-time GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/zsm7Uyygqq — NBA (@NBA) April 9, 2025

Леброн обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара. Головним лідером є Роберт Періш. "Вождь" з'являвся на паркеті 1 611 разів у матчах НБА.

Джеймс дебютував у НБА в сезоні-2003/04. Форвард грав за Клівленд, Маямі, знову Клівленд, а влітку 2018 року вільним агентом приєднався до Лейкерс.

Періш виступав за команди асоціації з 1976 до 1997 року. Центровий захищав кольори Голден Стейт, Бостона, Шарлотт та Чикаго. За кар'єру 9 разів обирався на Матч зірок і здобув чотири чемпіонства.

Нагадаємо, український баскетболіст Максим Шульга взяв участь у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I.