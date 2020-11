Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор підписав контракт на бій-реванш проти Дастіна Пор'є.

Про це повідомляє The Mac Life.

Бій відбудеться 23 січня.

Відзначимо, що у вересні 2014 року на турнірі UFC 178 Мак-Грегор переміг Пор'є нокаутом в першому раунді.

BREAKING: Conor McGregor (@thenotoriousmma) has signed his bout agreement for his rematch with Dustin Poirier for January 23. pic.twitter.com/2Pmh4MdZyj