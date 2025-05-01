Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Італії

Олександра Олійникова (259) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У матчі другого кола вона обіграла господарку кортів Ноемі Мейнс (1035).

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 7:5 на користь третьої сіяної українки.

За гру Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 7 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Друге коло, 1 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Ноемі Мейнс (Італія) 6:0, 7:5

Це була перша зустріч тенісисток. У чвертьфіналі Олійникова зіграє проти Ешлі Лейхі (США), яка не має рейтингу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олійникова дійшла до чвертьфіналу турніру серії ITF W75 у Словенії.