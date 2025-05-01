Тюрам назвав двох гравців, кращих за Ямала

Нападник Інтера Маркус Тюрам відповів на запитання про те, чи вважає вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала найсильніших гравцем світу на даний момент.

Форварда збірної Франції цитує The Touchline.

" Чи є Ямал найкращим гравцем світу? Ні. Найкращий у світі – француз. І на другому місці теж француз. І лише після них іде Ямал. Найкращими гравцями є Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе", – заявив нападник.

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, Барселона та Інтер у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів зіграли внічию 3:3. Ямал і Тюрам забили по одному голу в цьому поєдинку.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 6 травня, у Мілані.

У поточному сезоні на рахунку 17-річного Ямала 14 голів і 24 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.