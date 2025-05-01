Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тюрам назвав двох гравців, кращих за Ямала

Олег Дідух — 1 травня 2025, 13:44
Тюрам назвав двох гравців, кращих за Ямала
Ламін Ямал
Getty Images

Нападник Інтера Маркус Тюрам відповів на запитання про те, чи вважає вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала найсильніших гравцем світу на даний момент.

Форварда збірної Франції цитує The Touchline.

"Чи є Ямал найкращим гравцем світу? Ні. Найкращий у світі – француз. І на другому місці теж француз. І лише після них іде Ямал. Найкращими гравцями є Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе", – заявив нападник.

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, Барселона та Інтер у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів зіграли внічию 3:3. Ямал і Тюрам забили по одному голу в цьому поєдинку.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 6 травня, у Мілані.

У поточному сезоні на рахунку 17-річного Ямала 14 голів і 24 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Маркус Тюрам Усман Дембеле Кіліан Мбаппе Ламін Ямал Інтер Мілан

Маркус Тюрам

Інтер забив найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів
Мартінес: Тюрам – дуже важливий гравець для Інтера
Основний форвард Інтера не допоможе клубу в найближчих матчах: відома причина
Довбик влітку може змінити клубну прописку в Серії А
Тюрам: Інтер – страшна команда

Останні новини