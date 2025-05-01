Лідер НБА за перехопленнями став найбільш прогресуючим гравцем року

Захисник Атланта Хоукс Дайсон Деніелс став володарем Трофею Джорджа Майкана як найбільш прогресуючий гравець НБА сезону-2024/25.

Про це повідомляє сайт ліги.

Деніелс став тільки другим гравцем "яструбів", який отримав цю нагороду, після Алана Хендерсона (1997/98).

У своєму третьому сезоні в НБА і першому в складі Атланти Деніелс набирав у середньому 14,1 очка, 5,9 підбирань, 4,4 передачі та 3,01 перехоплення (лідер НБА), а також реалізовував 49,3% кидків з гри та 34,0% триочкових кидків за 33,8 хвилини у 76 іграх.

22-річний австралієць покращив свої показники очок (+8.3), підбирань (+2.0), передач (+1.7) та перехоплень (+1.62) в порівнянні з минулим сезоном.

Він став п'ятим гравцем, який в середньому за сезон набирав щонайменше 14.0 очок, 5.0 підбирань, 4.0 передачі та 3.0 перехоплення, приєднавшись до Майкла Рея Річардсона (1979/80), Меджика Джонсона (1980/81), Елвіна Робертсона (1985/86, 1986/87, 1988/89) та Майкла Джордана (1987/88).

У голосуванні за нагороду Деніелс набрав 332 очки, випередивши Івіцу Зубаца (Кліпперс, 186 очок) та Кейда Каннінгема (Детройт, 122 очки).

Варто зазначити, що Дайсон Деніелс також фінішував другим у голосуванні за звання найкращого захисного гравця року, поступившись лише Евану Моблі з Клівленда.

Нагорода "Most Improved Player" (MIP) вручається щорічно, починаючи з сезону-1985/86. Вона покликана вшанувати перспективного гравця, який значно покращив свою гру порівняно з попереднім сезоном або сезонами.

Раніше стало відомо, що зірка Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі отримав одну з сезонних нагород НБА.