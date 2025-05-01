Індзагі та Чалханоглу отримали дискваліфікації за зв’язки з ультрас Інтера

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі та півзахисник команди Хакан Чалханоглу отримали по одному матчу дискваліфікації за незаконні зв’язки з ультрас "нерадзуррі".

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Індзагі та Чалханоглу пішли на угоду зі слідством і визнали свою провину. Через дискваліфікацію вони пропустять наступний матч Інтера у Серії А – у суботу, 3 травня, проти Верони (початок поєдинку – о 21:45 за київським часом).

Також Інтер заплатить 70 тисяч євро штрафу. У скандалі з незаконними зв’язками з ультрас також були замішані представники Мілана. "Россонері" отримали штраф у розмірі 30 тисяч євро. При цьому, гравець Мілана Давіде Калабрія, на відміну від Індзагі та Чалханоглу, на угоду зі слідством не пішов і вирішив довести свою непричетність.

Нагадаємо, у вересні 2024 року правоохоронні органи Італії заарештували 19 злочинців з числа лідерів ультрас обох міланських клубів. У процесі розслідування було виявлено, що представники обох клубів співпрацювали з ультрас-злочинцями.