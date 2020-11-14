Старікова завоювала Україні п'яту медаль на чемпіонаті Європи з велотреку

Джерело - suspilne.media.
Українка Олена Старікова у жіночому спринті виграла бронзу.
Про це повідомляє Суспільне.
Старікова програла у півфіналі майбутній чемпіонці з Росії, після чого впевнено розібралася з конкуренткою у двох заїздах бронзового фіналу.
Чемпіонат Європи
Спринт, 14 листопада
1. Анастасія Войнова (Росія)
2. Дар'я Шмельова (Росія)
3. Олена Старікова (Україна)
Для 26-річної Старікової це шоста медаль на чемпіонатах Європи і друга в спринті (у 2019 році українка здобула "срібло").
Раніше, у жіночому скретчі "бронзу" виграла Тетяна Климченко.