Старікова завоювала Україні п'яту медаль на чемпіонаті Європи з велотреку

П'ята медаль України на чемпіонаті

Українка Олена Старікова у жіночому спринті виграла бронзу.

Про це повідомляє Суспільне.

Старікова програла у півфіналі майбутній чемпіонці з Росії, після чого впевнено розібралася з конкуренткою у двох заїздах бронзового фіналу.

Чемпіонат Європи

Спринт, 14 листопада

1. Анастасія Войнова (Росія)

2. Дар'я Шмельова (Росія)

3. Олена Старікова (Україна)

Для 26-річної Старікової це шоста медаль на чемпіонатах Європи і друга в спринті (у 2019 році українка здобула "срібло").

Раніше, у жіночому скретчі "бронзу" виграла Тетяна Климченко.