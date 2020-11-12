Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку

Джерело - suspilne.mediа.
Перший медальний заїзд на чемпіонаті Європи з велотреку приніс нагороду українській збірній. У жіночому скретчі "бронзу" виграла Тетяна Климченко.
Про це повідомляє Суспільне.
Усі комплекти нагород у цій 5-кілометровій гонці були розіграні на останньому віражі. Італійка Мартіна Фіданца змогла наздогнати та випередити білоруску Анну Церах, яка трохи раніше втекла у відрив.
А переможця у боротьбі за третє місце між українкою Климченко, британкою Еванс та росіянкою Клімовою визначав фотофініш. Найкращою з цієї трійки була українка - Тетяна Климченко здобула "бронзу".
Для 26-річної львів'янки це друга медаль в кар'єрі на чемпіонатах Європи. У 2017 році в Берліні вона виграла "срібло" у скретчі.
Також Климченко шість разів виступала на чемпіонатах світу: у скретчі її найкращий результат 10 місце.
Чемпіонат Європи
Скретч, 11 листопада
Відзначимо, що змагання триватимуть до неділі, 15 листопада. Усього буде розіграно 22 комплекти нагород.