Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку

Перша медаль збірної України на поточному чемпіонаті Європи

Перший медальний заїзд на чемпіонаті Європи з велотреку приніс нагороду українській збірній. У жіночому скретчі "бронзу" виграла Тетяна Климченко.

Про це повідомляє Суспільне.

Усі комплекти нагород у цій 5-кілометровій гонці були розіграні на останньому віражі. Італійка Мартіна Фіданца змогла наздогнати та випередити білоруску Анну Церах, яка трохи раніше втекла у відрив.

А переможця у боротьбі за третє місце між українкою Климченко, британкою Еванс та росіянкою Клімовою визначав фотофініш. Найкращою з цієї трійки була українка - Тетяна Климченко здобула "бронзу".

Для 26-річної львів'янки це друга медаль в кар'єрі на чемпіонатах Європи. У 2017 році в Берліні вона виграла "срібло" у скретчі.

Також Климченко шість разів виступала на чемпіонатах світу: у скретчі її найкращий результат 10 місце.

Чемпіонат Європи

Скретч, 11 листопада

1. Мартіна Фіданца (Італія)

2. Анна Церах (Білорусь)

3. Тетяна Климченко (Україна)

4. Неа Еванс (Велика Британія)

5. Діана Клімова (Росія)

Відзначимо, що змагання триватимуть до неділі, 15 листопада. Усього буде розіграно 22 комплекти нагород.