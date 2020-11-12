 Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку | Велоспорт | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України поступилася Польщі у контрольному матчі
Вчора 23:35 3860
Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 11:08 611
Шевченко не буде дозаявляти гравців на матчі Ліги націй
Сьогодні 09:46 926
Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт
Сьогодні 09:40 484
Шевченко відреагував на помилку Луніна
Сьогодні 09:12 2856
Тренер збірної Польщі оцінив перемогу над Україною
Сьогодні 08:29 1569
Шевченко: Збірній України не вистачило реалізації моментів
Сьогодні 08:14 1949
Євро 2020. Сербія проти Шотландії, Грузія проти Македонії: прев'ю фінальних стикових матчів
Сьогодні 07:00 850
Польща - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:03 8320
Німеччина здолала Чехію, Португалія розтрощила Андорру. Результати контрольних матчів
Вчора 23:48 885
Блоги
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:07 236
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:29 692
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
Вчора 22:31 2984
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею Андрій Твердохліб
Вчора 22:19 1364
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! Valeriy Ruchka
Вчора 18:39 2577 2
Україна – Польща: Історія протистоянь
Україна – Польща: Історія протистоянь Valeriy Ruchka
Вчора 17:03 745
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг Андрій Твердохліб
Вчора 16:46 622
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку Valeriy Ruchka
Вчора 13:41 5315 2
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
Вчора 13:09 1659
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Вчора 11:05 4525
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
Вчора 09:54 441
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
10.11.2020 22:16 1304
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
10.11.2020 21:47 1521
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
10.11.2020 18:35 1022
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
10.11.2020 17:58 909
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
10.11.2020 14:54 1456 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 746
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
09.11.2020 20:46 732
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом Valeriy Ruchka
09.11.2020 17:13 3331
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
09.11.2020 16:10 525
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:45 Футбол Дуелунд: Бендтнер хотів перейти у Динамо 46
14:31 Велоспорт Українки вибороли бронзу у командному спринті на чемпіонаті Європи 103
14:15 Бокс Промоутер Повєткіна: Рівень боксу Усика в мільярди разів вищий ніж у Вайлдера 258
14:07 Блог Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке 240
13:55 Футбол Дядько Грізманна вказав причину поганої адаптації нападника у Барселоні 440
13:45 Бокс Редкач пояснив підтримку Лопеса у бою проти Ломаченка 1021
13:29 Блог 21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman 698
13:26 Футбол Гравці Барселони відкинули пропозицію клубу про зниження зарплат 513
13:08 Бокс Вайт: Сумніваюся, що Повєткін захворів на коронавірус 811
12:51 Футбол Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом 636
12:33 Футбол Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Мальти 881
12:17 Футбол Жіру може перейти у Вест Гем 634
11:57 Футбол Зінченко: Збірна України була ближчою до перемоги, ніж Польща 1080
11:46 Велоспорт Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку 874
11:30 Футбол Дем'яненко оцінив гру збірної України 1291 1
11:14 Футбол Захисник Ліверпуля вибув до кінця сезону 1200
11:08 Пряма трансляція Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 611
10:58 Футбол Родрігес зіграв ювілейний матч за збірну Люксембургу 1132
10:45 Футбол Лев: Матч проти України буде вирішальним 1626
10:29 Футбол Франція вперше за 10 років програла збірній поза ТОП-50 1678
10:15 Футбол Гецко: Класна команда не повинна бути такою марнотратною 1472
09:55 Футбол Нідерланди - Іспанія 1:1. Огляд матчу 1162
09:46 Футбол Шевченко не буде дозаявляти гравців на матчі Ліги націй 926
09:40 Футбол Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт 484
09:29 Футбол Віда отримав позитивний результат тесту на COVID-19 в перерві матчу проти Туреччини 390

Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку

Сьогодні 11:46 874 0
Перша медаль збірної України на поточному чемпіонаті Європи
Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку
#Климченко

Джерело - suspilne.mediа.

Перший медальний заїзд на чемпіонаті Європи з велотреку приніс нагороду українській збірній. У жіночому скретчі "бронзу" виграла Тетяна Климченко.

Про це повідомляє Суспільне.

Усі комплекти нагород у цій 5-кілометровій гонці були розіграні на останньому віражі. Італійка Мартіна Фіданца змогла наздогнати та випередити білоруску Анну Церах, яка трохи раніше втекла у відрив.

А переможця у боротьбі за третє місце між українкою Климченко, британкою Еванс та росіянкою Клімовою визначав фотофініш. Найкращою з цієї трійки була українка - Тетяна Климченко здобула "бронзу".

Для 26-річної львів'янки це друга медаль в кар'єрі на чемпіонатах Європи. У 2017 році в Берліні вона виграла "срібло" у скретчі.

Також Климченко шість разів виступала на чемпіонатах світу: у скретчі її найкращий результат 10 місце.

Чемпіонат Європи

Скретч, 11 листопада

1. Мартіна Фіданца (Італія)
2. Анна Церах (Білорусь)
3. Тетяна Климченко (Україна)
4. Неа Еванс (Велика Британія)
5. Діана Клімова (Росія)

Відзначимо, що змагання триватимуть до неділі, 15 листопада. Усього буде розіграно 22 комплекти нагород.

Коментарі ()