Беломоіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи

Третя медаль на Євро в кар'єрі 27-річної українки

Джерело - Чемпіон.

Українська велосипедистка Яна Беломоіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з маунтинбайку у Швейцарії в дисципліні крос-кантрі.

Фінішну лінію Яна Беломоіна перетинала з українським прапором у руках. Ферран Прево - чемпіонка, а Терпстра виграла срібло.

Чемпіонат Європи. Жінки, крос-кантрі. Результати:

1. Полін Ферран Прево (Франція) 1:13:24.6

2. Анне Терпстра (Нідерланди) +00:41

3. Яна Беломоіна (Україна) +00:56

4. Еві Річардс (Велика Британія) +01:05

5. Шіна Фрей (Швейцарія) +01:39

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