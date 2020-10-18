Беломоіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Українська велосипедистка Яна Беломоіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з маунтинбайку у Швейцарії в дисципліні крос-кантрі.
Фінішну лінію Яна Беломоіна перетинала з українським прапором у руках. Ферран Прево - чемпіонка, а Терпстра виграла срібло.
Чемпіонат Європи. Жінки, крос-кантрі. Результати:
1. Полін Ферран Прево (Франція) 1:13:24.6
2. Анне Терпстра (Нідерланди) +00:41
3. Яна Беломоіна (Україна) +00:56
4. Еві Річардс (Велика Британія) +01:05
5. Шіна Фрей (Швейцарія) +01:39
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