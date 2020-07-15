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У Києві відзначатимуть День шахів сеансом одночасної гри

Сьогодні 11:54 659 0
У Києві відзначатимуть День шахів сеансом одночасної гри

Джерело - СКУ.

У понеділок, 20 липня 2020 року об 11:00 в шаховій альтанці парку ім. Тараса Шевченка святкуватимуть Міжнародний день шахів та День шахів в Україні!
Відзначатимуть професійне свято шахісти турніром та сеансом одночасної гри з відомими шахістами. Сеансерами стануть переможець командного чемпіонату світу з шахів та призер Всесвітньої шахової Олімпіади Володимир Баклан та віцечемпіонка Всесвітньої шахової Олімпіади Юлія Осьмак.
Також, всі охочі зможуть долучитися до традиційного бліц-турніру серед аматорів "Кубок імені е2-е4". Реєстрація в турнірі серед аматорів [email protected] (Олег Товчига). Реєстрація у сеансі [email protected], (Приходько Олександр).
Участь у заході безкоштовна, реєстрація відкрита та триває до 19 липня до 15-00.00, кількість місць є обмеженою.
Свято для всіх шанувальників інтелектуального виду спорту організовує Спортивний комітет України спільно з Федерацією шахів України.
Довідково:
Міжнародний день шахів відзначається з 1966 року. Ініціатива створення такого свята належить Всесвітній шаховій федерації (ФІДЕ), що була заснована 20 липня 1924 року у Парижі. Цього дня під її егідою проводяться різноманітні тематичні заходи та змагання. 1 листопада 2011 року Постановою Верховної Ради України, "враховуючи вагомі досягнення українських шахістів у змаганнях на міжнародному рівні, з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади і громадських об’єднань до шахового спорту як високоінтелектуального, доступного і наймасовішого виду спорту, забезпечення державної підтримки і розвитку шахів, примноження потенціалу та популяризації шахів серед молоді, зміцнення міжнародного авторитету України завдяки досягненням шахістів" проголошено 20 липня День шахів в Україні. У 2019 році Генеральна Асамблея ООН також оголосила 20 липня Всесвітнім Днем шахів.

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