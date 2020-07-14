Верховна Рада України прийняла проект закону про меценатство в спорті

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України

Джерело - офіційний сайт Верховної Ради.

Верховна Рада України в першому читанні прийняла за основу проект закону №3498 "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності в сфері спорту.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про фізичну культуру і спорт" та "Про благодійну діяльність та благодійні організації" з метою:

- підвищити ефективність і дієвість меценатської допомоги в сфері спорту та, як наслідок, забезпечити активну участь меценатів у реалізації соціально важливих заходів;

- визначити загальні принципи меценатства в сфері спорту, популяризації спорту.

Нагадаємо, Верховна Рада скоротила фінансування спорту.