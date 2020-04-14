Верховна Рада скоротила фінансування спорту

Фінансування спорту скорочено на 2,3 мільярда гривень

У Верховній Раді України 13 квітня більшістю голосів прийняли закон про зміни державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

Про це повідомляє портал ВР.

Бюджет, який був прийнятий в 2019 році, передбачав фінансування міністерства спорту на суму 4, 128 мільярдів гривень. У новому проєкті бюджету Міністерство молоді та спорту отримає 2,25 мільярда гривень.

Таким чином, фінансування спорту скорочено на 2,3 мільярда гривень.

Раніше глава міністерства Вадим Гутцайт говорив, що після закінчення епідемії гроші повернуть спорту.