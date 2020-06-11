Волейболістка з Тернополя підписала контракт із російським клубом

Джерело - Главком.
Українська нападниця Олександра Міленко підписала контракт з російським клубом Сєвєрянка.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Команда з міста Череповець - чотириразовий чемпіон вищої ліги А чемпіонату Росії (2011, 2015, 2017, 2018).
Для Олександри Міленко Сєвєрянка стане першим закордонним клубом. Свою спортивну кар’єру догравальниця розпочала у тернопільській Галичанці, з якою стала бронзовим призером Суперліги України-2017/2018.
З Галичанкою Олександра неодноразово ставала фіналісткою Кубка та Суперкубка України.
Міленко також виступала за студентську збірну України на Всесвітній універсіаді в Неаполі в 2019 році.
Нагадаємо, російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг.