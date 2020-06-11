Волейболістка з Тернополя підписала контракт із російським клубом

Міленко вважається однією з найобдарованіших українських волейболісток

Джерело - Главком.

Українська нападниця Олександра Міленко підписала контракт з російським клубом Сєвєрянка.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда з міста Череповець - чотириразовий чемпіон вищої ліги А чемпіонату Росії (2011, 2015, 2017, 2018).

Для Олександри Міленко Сєвєрянка стане першим закордонним клубом. Свою спортивну кар’єру догравальниця розпочала у тернопільській Галичанці, з якою стала бронзовим призером Суперліги України-2017/2018.

З Галичанкою Олександра неодноразово ставала фіналісткою Кубка та Суперкубка України.

Міленко також виступала за студентську збірну України на Всесвітній універсіаді в Неаполі в 2019 році.

Нагадаємо, російський волейболіст дискваліфікований на два роки за допінг.