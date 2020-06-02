Беленюк: За рівнем расизму Україна краща за США

Український борець і депутат Верховної Ради України Жан Беленюк вказав на проблему расизму у світі.

Про це борець розповів у Instagram.

"Коли мене запитують, чи я стикаюся в Україні з проявами расизму, завжди відповідаю що ні, хоча в підлітковому віці не оминули й мене різного роду нападки з боку різних маргіналів. Але це, звичайно, незрівнянно з тим, що в XXI столітті можемо побачити в країні зі, здавалося б, розвиненою демократією.

Не буду тут закликати всіх бути добрішими, просто констатую факт - за рівнем расизму Україна краща за США, у нас його набагато менше!

Це одна, але не єдина причина, чому я гордий бути українцем і жити в цій країні, при її недоліках і достоїнствах! А расизм, расизм йде на ***, сьогодні я - Джордж Флойд", - розповів Беленюк.