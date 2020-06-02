 Беленюк: За рівнем расизму Україна краща за США | Боротьба | Champion.com.ua
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Беленюк: За рівнем расизму Україна краща за США

Сьогодні 10:14 1013 0
Жан Беленюк прокоментував протести у США
Беленюк: За рівнем расизму Україна краща за США
#Беленюк, #США, #Флойд

Джерело - Чемпіон.

Український борець і депутат Верховної Ради України Жан Беленюк вказав на проблему расизму у світі.

Про це борець розповів у Instagram.

"Коли мене запитують, чи я стикаюся в Україні з проявами расизму, завжди відповідаю що ні, хоча в підлітковому віці не оминули й мене різного роду нападки з боку різних маргіналів. Але це, звичайно, незрівнянно з тим, що в XXI столітті можемо побачити в країні зі, здавалося б, розвиненою демократією.

Не буду тут закликати всіх бути добрішими, просто констатую факт - за рівнем расизму Україна краща за США, у нас його набагато менше!

Це одна, але не єдина причина, чому я гордий бути українцем і жити в цій країні, при її недоліках і достоїнствах! А расизм, расизм йде на ***, сьогодні я - Джордж Флойд", - розповів Беленюк.

Відзначимо, що у США відбуваються масові протести і заворушення в США, які трапилися після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським.

 
 
 
 
 
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Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт - по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему Я горд быть Украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на х..й, сегодня Я - Джордж Флойд #noracism #люблюукраину #джорджфлойд

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Раніше, Беленюк натякнув на перехід в UFC.

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