Боєць різко відреагував на підтримку ЛГБТ-спільноти

Колишній претендент на титул чемпіона Fight Nights Global в легкій вазі Куат Хамітов не підтримує ЛГБТ-спільноту у Казахстані.

Про це заявив сам боєць.

17 травня боєць залишив коментар під роликом на підтримку казахських представників ЛГБТ, який записали дипломати різних країн.

"Ці люди гірше, ніж собаки", - написав Хамітов.

UFC відкрито підтримує ЛГБТ-рух і виступає на захист їхніх представників, тому виступ Хамітова в найсильнішій лізі світу тепер дійсно під великим питанням.

У 2019 м Куат програв Наріманом Аббасову одноголосним рішенням суддів і не зміг завоювати чемпіонський пояс FNG. В активі казахського бійця 18 перемог і 7 поразок.

Нагадаємо, Хабіб зберіг першу сходинку рейтингу найкращих бійців UFC.