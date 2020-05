У Джексонвіллі (Флорида, США) на турнірі UFC Fight Night 171 бразилець Гловер Тейшейра переміг американця Ентоні Сміта.

Тейшейра весь поєдинок мав серйозну перевагу. Бій завершився технічним нокаутом в 5-му раунді.

У 40-річного Тейшейри тепер 31 перемога і 7 поразок, а у 31-річного Сміта - 32 перемоги і 15 поразок.

Wow what a fight. @gloverteixeira not messing around today pic.twitter.com/oa2qgrmmhg