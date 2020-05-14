Джерело - Чемпіон.
Італійський боєць Марвін Ветторі накинувся на свого суперника Карла Роберсона через скасування їх бою в рамках турніру UFC Fight Night 171 у Джексонвіллі (США).
Про це повідомляє Matteo Capodaglio.
UFC оголосила про скасування бою з причини поганого самопочуття американця, зганяти вагу перед поєдинком. Ветторі розлютився, через те, що це вже його другий скасований бій за два місяці. Марвін підкараулив Роберсона, коли той виходив з готелю, але бійки вдалося уникнути зусиллями охоронця, який відтягнув Ветторі від опонента.
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Marvin just met Karl Roberson as he was leaving the hotel. He “kept that same energy”. #ufcjacksonville
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