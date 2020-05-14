Для Ветторі це вже другий скасований бій за два місяці

Джерело - Чемпіон.

Італійський боєць Марвін Ветторі накинувся на свого суперника Карла Роберсона через скасування їх бою в рамках турніру UFC Fight Night 171 у Джексонвіллі (США).

Про це повідомляє Matteo Capodaglio.

UFC оголосила про скасування бою з причини поганого самопочуття американця, зганяти вагу перед поєдинком. Ветторі розлютився, через те, що це вже його другий скасований бій за два місяці. Марвін підкараулив Роберсона, коли той виходив з готелю, але бійки вдалося уникнути зусиллями охоронця, який відтягнув Ветторі від опонента.

Раніше, Мак-Грегор анонсував свій наступний бій.