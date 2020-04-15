 Стало відомо, який вид спорту першим повернеться після карантину | ММА | Champion.com.ua
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Стало відомо, який вид спорту першим повернеться після карантину

Сьогодні 13:33 885 0
9 травня планують провести турнір UFC 249
Стало відомо, який вид спорту першим повернеться після карантину
#UFC

Джерело - Еспресо.

UFC має намір першим у світі відновити міжнародні змагання після оголошеного через пандемію карантину.

Про це повідомляє ESPN MMA.

UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) має намір провести турнір UFC 249 9 травня. Шоу має стати першою великою спортивною подією у світі з березня.

Головним боєм турніру стане поєдинок за тимчасовий титул UFC в легкій вазі (до 70 кг) між американцями Тоні Фергюсоном і Джастіном Гетжі.

Фергюсон 18 квітня мав битися з Хабібом Нурмагомедова, але росіянин не зміг вилетіти на бій через закриття кордонів. Хабіба замінив Гетжі, однак турнір UFC 249 все ж був скасований.

На UFC 249 також має відбутися реванш Ентоні Петтіса та Дональда Серроне, а також бої Аманда Нуньєс - Феліція Спенсер, Генрі Сехудо - Домінік Круз та інші поєдинки.

Раніше, батько Ф'юрі готовий провести поєдинок з президентом UFC.

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