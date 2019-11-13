Батько Ф'юрі готовий провести поєдинок з президентом UFC

54-річний Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу з боксу у важкій вазі Тайсона Ф'юрі, викликав на поєдинок президента UFC Дейна Вайта.

Про це повідомляє BoxingScene.

Тайсон Ф'юрі висловив бажання спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах, але Вайт порахував, що його там поб'ють, хоча і висловив готовність організувати такий бій. Ф'юрі-старший, в минулому професійний боксер, дізнавшись про це, сам викликав на бій 50-річного Вайта.

"Як він може це знати, якщо Тайсон родом з бійцівської сім'ї? Розумієте, про що я говорю? Може, я сам вирублю Дейна Вайта з одного удару. Як він може говорити таке про мого сина?

Нехай він поговорить зі мною таким чином. Я подеруся з ним. Влаштуйте наш бій. Упевнений, що я найкращий у світі 54-річний чоловік. Я найміцніший в цьому віці. Я готовий довести це в будь-який час, в будь-якому місці, за гроші або безкоштовно. Не згадуй ім'я мого сина, якщо не можеш сказати нічого хорошого", - зазначив Джона Ф'юрі.