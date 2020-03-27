 Заарештували чемпіона UFC за водіння у нетверезому стані і зберігання зброї | ММА | Champion.com.ua
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Заарештували чемпіона UFC за водіння у нетверезому стані і зберігання зброї

Сьогодні 08:40 563 0
Джонс заарештований поліцією штату Нью-Мексико
Заарештували чемпіона UFC за водіння у нетверезому стані і зберігання зброї
#Джонс

Джерело - championat.com.

Чемпіон UFC у напівважкій вазі, лідер рейтингу найкращих бійців UFC незалежно від вагових категорій, Джон Джонс заарештований поліцією штату Нью-Мексико.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Американця затримали за водіння автомобіля в нетверезому стані, а також за необережне поводження зі зброєю.

Інцидент стався близько 01:00 в Альбукерке. Поліція отримала повідомлення про стрілянину. Приїхавши на місце події і обшукавши машину Джонса, представники правоохоронних органів виявили пістолет, на який у Джона не було дозволу. При цьому він заперечив, що вів з нього стрілянину.

Це вже не перші проблеми Джонса з законом. У минулому він позбавлявся водійських прав на півроку.

Нагадаємо, Джонс попередній поєдинок провів у лютому 2020 року і з труднощами переміг Домініка Реєса.

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