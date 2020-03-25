Мак-Грегор виділив мільйон євро для боротьби з коронавірусом

Мак-Грегор долучився до боротьби з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор виділив 1 млн євро на боротьбу з коронавірусом в Ірландії.

Про це розповів боєць у Тwitter.

"Сьогодні я закуплю засоби індивідуального захисту на суму 1 млн євро для розміщення у всіх лікарнях в регіоні Ленстер", - написав Мак-Грегор.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020

Нагадаємо, Роналду виділив серйозну суму для боротьби з коронавірусом.