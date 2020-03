Мак-Грегор виділив мільйон євро для боротьби з коронавірусом

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор виділив 1 млн євро на боротьбу з коронавірусом в Ірландії.

Про це розповів боєць у Тwitter.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA