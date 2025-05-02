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Півфіналіст чемпіонату світу з дартсу дискваліфікований на 11 років

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 10:06
Півфіналіст чемпіонату світу з дартсу дискваліфікований на 11 років
Енді Дженкінс
Скриншот

Колишній півфіналіст чемпіонату світу з дартсу Енді Дженкінс отримав 11-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 17 580 фунтів стерлінгів за договірні матчі.

Про це повідомляє The Guardian.

Дженкінса визнали винним у договірних діях у 12 матчах Modus Super Series у період з 22 лютого 2002 року по 5 липня 2023 року, а також у передачі інформації гравцям.

54-річний спортсмен, який дійшов до півфіналу чемпіонату світу з дартсу 2007 року також був покараний за ставки на 88 матчів з дартсу за той самий період.

Він має час до 6 травня, щоб подати апеляцію на це рішення.

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Джон Пірс, директор комісії з питань правоохоронних органів, сказав: "Ця справа є чітким і однозначним сигналом для всіх спортсменів – якщо ви домовляєтесь про матчі, вас, ймовірно, спіймають і ви зіткнетеся з серйозними наслідками".

Нагадаємо, снукерист Ронні О'Салліван оцінив свій 14-й вихід у півфінал чемпіонату світу за кар'єру. 

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