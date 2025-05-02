Роббен отримав посаду тренера в рідному клубі

Колишній лідер Баварії та збірної Нідерландів Ар'єн Роббен очолив Гронінген U-14.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Той факт, що нам вдалося зацікавити Ар'єна Роббена в роботі на посаді головного тренера команди нашої Академії, вселяє в нас почуття гордості. Досвід Ар'єна не потребує додаткових пояснень, але як тренер він також справив сильне враження з самого початку своєї роботи з нами", – заявив керівник відділу розвитку футболу Байрон Баккер.

Роббен – вихованець Гронінгену. У 2002 році він перейшов у ПСВ. Потім виступав за Челсі, Реал, Баварію, а в сезоні-2020/21 провернувся до рідного клубу.

41-річний ексфутболіст виступав за збірну Нідерландів з 2003 до 2017 року. За цей час забив 37 голів за 96 поєдинків. У складі "ораньє" ставав віцечемпіоном світу 2010.

Нагадаємо, легенда Манчестер Сіті розпочав переговори з клубом МЛС.