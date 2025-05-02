Промоутер Усика підтвердив намір Кличка повернутись в ринг

Відомий промоутер Олександр Красюк оцінив можливість повернення легендарного Володимира Кличка в ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана.

Своєю думкою функціонер поділився в інтерв'ю каналу Froch On Fighting.

"Володимиру Кличку зараз 49 років і він серйозно думає над тим, щоб повернутись у бокс заради побиття рекорду Формана. Він прагне цього", – розповів Красюк.

У 1994 році переміг Форман Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Востаннє Кличко боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Раніше Красюк висловився про можливе завершення кар'єри Олександром Усиком.