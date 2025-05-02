Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут: Усик розповів, як його нокаутував кінь

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик розказав, як його нокаутував кінь.

В інтерв’ю Sky Sports українець пригадав доволі незвичайну історію.

– Бачу сивину в твоєму волоссі.

– Це – сила.

– Ти кажеш "сила", але в боксі можна постаріти за одну ніч. Можливо, ми вже бачимо пенсіонера з сивиною?

– Це неможливо.

У дитинстві мене вдарив один кінь – бам! Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут.

Я відкрив очі, питаю: "Я живий?" – "Так, Алексе. О, Боже, ти живий!" Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров.

Через місяць я повернувся, питаю: "Хто? Цей кінь?" Він пробіг, мабуть, кілометрів 10.

– Скільки тобі було?

– 12, – сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр проведе реванш із Даніелем Дюбуа, бій запланований на 19 липня у Лондоні.

Напередодні промоутер українського чемпіона висловився про завершення кар'єри свого підопічного.

Раніше повідомлялося, що Усик здивував вибором суперника на прощальний бій.