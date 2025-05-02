Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут: Усик розповів, як його нокаутував кінь
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик розказав, як його нокаутував кінь.
В інтерв’ю Sky Sports українець пригадав доволі незвичайну історію.
– Бачу сивину в твоєму волоссі.
– Це – сила.
– Ти кажеш "сила", але в боксі можна постаріти за одну ніч. Можливо, ми вже бачимо пенсіонера з сивиною?
– Це неможливо.
У дитинстві мене вдарив один кінь – бам! Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут.
Я відкрив очі, питаю: "Я живий?" – "Так, Алексе. О, Боже, ти живий!" Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров.
Через місяць я повернувся, питаю: "Хто? Цей кінь?" Він пробіг, мабуть, кілометрів 10.
– Скільки тобі було?
– 12, – сказав Усик.
Нагадаємо, Олександр проведе реванш із Даніелем Дюбуа, бій запланований на 19 липня у Лондоні.
Напередодні промоутер українського чемпіона висловився про завершення кар'єри свого підопічного.
Раніше повідомлялося, що Усик здивував вибором суперника на прощальний бій.