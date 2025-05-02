Нам є куди зростати, – Редік прокоментував виліт Лейкерс з плейоф НБА

Головний тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редік прокоментував ранішній виліт команди з плейоф НБА, але не став звинувачувати баскетболістів у провалі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я почну з роботи, яки повинен виконати заради того, щоб команда була у чемпіонській формі. Нам є куди зростати за складом. Звісно, були ті, хто був феноменальним, а були й такі гравці, які могли б виступити краще.

Міннесота? Можливо, кому це важко прийняти, але ми програли команді, яка була краще за нас. Це просто реальність", – резюмував Редік.

Нагадаємо, напередодні Лейкерс поступились Тімбервулвз та програли серію 1:4.

Цікаво, що минулого сезону Лос-Анджелес також не зміг подолати перший раунд плейоф, програвши Денверу, а чемпіонами команда востаннє становилась у 2020 році.

Раніше Індіана та Бостон забезпечили собі путівку в другий раунд постсезону НБА.