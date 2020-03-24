Роналду виділив серйозну суму для боротьби з коронавірусом

Кріштіану Роналду долучився до боротьби з коронавірусом

Нападник туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду приєднався до боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Португалець разом зі своїм агентом Жорже Мендешем зробили пожертву лікарням в Лісабоні і Порту на загальну суму 1 млн фунтів.

Дані кошти будуть направлені на придбання ліжок, моніторів, вентиляторів та іншого медичного обладнання в лікарні.

Раніше, Ювентус підготував новий контракт для Роналду.

Нагадаємо, Роналду здав тест на коронавірус.