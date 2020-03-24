Роналду виділив серйозну суму для боротьби з коронавірусом

Джерело - football.ua.
Нападник туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду приєднався до боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє Daily Mail.
Португалець разом зі своїм агентом Жорже Мендешем зробили пожертву лікарням в Лісабоні і Порту на загальну суму 1 млн фунтів.
Дані кошти будуть направлені на придбання ліжок, моніторів, вентиляторів та іншого медичного обладнання в лікарні.
Раніше, Ювентус підготував новий контракт для Роналду.
Нагадаємо, Роналду здав тест на коронавірус.