У Греції запалили вогонь Олімпіади-2020

Сьогодні, 12 березня, в Олімпії відбулася церемонія запалювання олімпійського факела літньої Олімпіади, столицею якої стане японський Токіо.

Про це повідомляє прес-служба Олімпіади-2020 у Тwitter.

Естафета олімпійського вогню найближчими днями пройде територією Греції, а 19 березня факел буде передано представникам оргкомітету Олімпіади в Токіо. Першим факелоносцем стала олімпійська чемпіонка у стрільбі Анна Коракакі.

Через загрозу коронавірусу вперше з 1984 року глядачі не були допущені на цей захід.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 🔥#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2