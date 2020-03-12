У Греції запалили вогонь Олімпіади-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 березня, в Олімпії відбулася церемонія запалювання олімпійського факела літньої Олімпіади, столицею якої стане японський Токіо.
Про це повідомляє прес-служба Олімпіади-2020 у Тwitter.
Естафета олімпійського вогню найближчими днями пройде територією Греції, а 19 березня факел буде передано представникам оргкомітету Олімпіади в Токіо. Першим факелоносцем стала олімпійська чемпіонка у стрільбі Анна Коракакі.
Через загрозу коронавірусу вперше з 1984 року глядачі не були допущені на цей захід.
The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 🔥#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020
Нагадаємо, Олімпіаду в Токіо можуть відкласти на один-два роки.